Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть "три очень хороших кандидата" на роль нового главы Ирана.

Об этом Трамп сказал в телефонном интервью газете The New York Times.

Глава Белого дома не стал называть имена кандидатов, отметив, что сначала американским военным нужно "довести дело в исламской республике до конца", пишет NYT.

При этом Трамп подчеркнул, что сменой власти должен заниматься сам иранский народ.

"От них самих будет зависеть, сделают они это или нет. Они говорят об этом годами, так что теперь у них, очевидно, появится возможность", - сказал президент США.

Мы уже анализировали, что вряд ли ставка на восстание в Иране у Трампа сейчас ключевая. Скорее он готов договориться с действующими иранскими элитами, как это произошло в Венесуэле.

Накануне глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что после убийства аятоллы Али Хаменеи процедура по назначению его замены уже запущена, а временное руководство "будет исполнять обязанности до избрания нового лидера". По словам Аракчи, выборы в исламской республике могут состояться "через день или два".

Тем временем в Иране отказались от переговоров с США.

Мы разбирали в отдельном материале возможные сценарии развития войны США и Израиля с Ираном.