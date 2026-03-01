Мэр Нью-Йорка, демократ-социалист Зохран Мамдани раскритиковал удары США по Ирану.

Заявление Мамдани было опубликовано на сайте мэрии Нью-Йорка.

Политик назвал удары по исламской республике "катастрофической эскалацией", и заявил, что они незаконны.

По его словам, эти удары были нанесены против воли американцев.

"Военные удары по Ирану, нанесенные Соединенными Штатами и Израилем, знаменуют собой катастрофическую эскалацию незаконной агрессивной войны. Бомбардировки городов. Убийства мирных жителей. Открытие нового театра военных действий. Американцы этого не хотят. Они не хотят новой войны в погоне за сменой режима. Они хотят избавиться от кризиса доступности жилья. Они хотят мира", - заявил Мамдани.

Он добавил, что сосредоточен на том, чтобы каждый житель Нью-Йорка был в безопасности.

"Я контактировал с нашим комиссаром полиции и должностными лицами по чрезвычайным ситуациям. Мы принимаем проактивные меры, включая усиление координации между ведомствами и усиление патрулирования чувствительных мест из соображений безопасности", - говорится в заявлении.

Кроме того, он заверил иранских жителей Нью-Йорка, что они будут в безопасности в его городе.

Напомним, что Мамдани, который яростно критиковал президента США Дональда Трампа, стал первым в истории Нью-Йорка мэром-мусульманином.

Тем временем американский лидер не планирует сухопутные операции в Иране. Он сказал, что ожидает "длительной воздушной и морской кампании", направленной на то, чтобы "сломать ядерные амбиции Ирана" и "уничтожить его огромный ракетный арсенал".