На выборах мэра Нью-Йорка в Соединенных Штатах Америки победил 34-летний демократ-социалист Зохран Мамдани.

Он станет первым в истории города мэром-мусульманином, первым мэром южноазиатского происхождения и первым мэром, родившимся в Африке. Кроме того, Мамдани будет самым молодым главой города более чем за век. Он вступит в свою должность 1 января.

Мамдани набрал более 50% голосов и на 9% обошел своего главного соперника - бывшего губернатора штата Эндрю Куомо.

"Друзья мои, мы свергли политическую династию! Я желаю Эндрю Куомо всего наилучшего в личной жизни, но пусть этот вечер станет последним, когда я произношу его имя. Мы переворачиваем страницу эпохи политики, которая бросала многих и служила лишь немногим", - заявил Мамдани на своей победной вечеринке.

Он также заявил, что Нью-Йорк "останется городом эмигрантов".

Тем временем американский президент Дональд Трамп признал, что республиканцы проиграли сегодняшние выборы, которые состоялись в отдельных городах и штатах США.

"Трампа не было в бюллетене, а также шатдаун - это и есть две причины, по которым республиканцы проиграли выборы сегодня вечером", - написал глава Белого дома в своей социальной сети Truth Social.

Помимо Нью-Йорка, где должность мэра выиграл демократ Мамдани, выборы сегодня прошли в некоторых других штатах и в ряде городов. Везде победу одержали представители Демпартии.

В Виргинии демократка Эбигейл Спанбергер победила республиканку Уинсом Ирл-Сирс. В Нью-Джерси демократка Майки Шеррил одержала верх над республиканцем Джеком Чиатарелли. В Цинциннати переизбран мэром демократ Афтаб Пуревал, одержав победу над республиканцем Кори Боуманом - к слову, братом вице-президента Джей Ди Вэнса.

В Нью-Хейвене действующий мэр-демократ Джастин Эликер вновь выиграл, продлив длительное доминирование Демократической партии в городе.

Ранее Трамп допустил арест Мамдани, который обещал, что не допустит депортаций мигрантов из Нью-Йорка.

Детальнее о том, кто такой Зохран Мамдани, и что его победа означает для внутриамериканских раскладов, мы писали в отдельном материале.