Национальное антикоррупционное бюро Украины заявляет, что совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой по итогам операции под прикрытием разоблачили организованную преступную группу, в которую входили действующие народные депутаты.

По данным следствия, участники группы систематически получали незаконную выгоду за голосование в Верховной Раде.

Близкий к НАБУ нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк намекает, что под "группой нардепов", о разоблачении которых сообщили антикоррупционные органы, понимается близкий к другу президента Украины Владимира Зеленского Сергею Шефиру нардеп от "Слуги народа" Юрий Кисель.

О том, что НАБУ ведёт следственные действия в отношении Юрия Киселя, также сообщил нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

По его словам, действия проводятся в помещении Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта.

Главой этого комитета является Кисель. Он также занимает пост заместителя главы президентской фракции и возглавляет Днепропетровскую областную организацию партии Зеленского.

Также СМИ заявили, что НАБУ проводит обыски у Юрия Корявченкова, который также является другом Зеленского со времён совместной работы в студии "Квартал 95". Однако в НАБУ это официально опровергли.

В НАБУ заявили, что сотрудники Управления государственной охраны оказывают сопротивление во время следственных действий в комитетах парламента.

Мы уже писали, что Киселя НАБУ прослушивало более 2 лет. В том числе и задокументировало его разговоры с Шефиром, а также выдачу зарплат депутатам в конвертах.

Также мы писали, что после бегства бизнесмена Тимура Миндича именно Шефир контролирует главные схемы по "освоению" бюджетных потоков, а также в госкомпаниях.

То есть, если действительно НАБУ сейчас задерживает Киселя и Ко, то это будет (как и в случае с Миндичем) прямой удар по ближайшему окружению Зеленского, а также по попыткам президента удержать свое влияние на экономические и политические процессы в стране, несмотря на коррупционный скандал.