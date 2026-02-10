В парке столицы Германии Берлина убита 40-летняя украинка.

Об этом сообщает немецкая газета Tagesschau.

По информации издания, 9 февраля возле детской площадки в парке Берлина обнаружили окровавленное тело женщины – она умерла от травм верхней части тела.

Также в парке задержан подозреваемый мужчина, с которым жертва, вероятно, была знакома.

Посольство Украины в Германии уже подтвердило смерть 40-летней гражданки Украины.

Напомним, в прошлом году мы писали, что в Германии 16-летний украинец признался в убийстве соотечественницы и ее ребенка.

Также мы рассказывали, что в Германии погибла 16-летняя беженка из Украины. Девушку толкнул под поезд араб. Злоумышленник был пойман с поличным, однако не был задержан сначала, поскольку полиция подозревала несчастный случай. Однако позже ДНК-экспертиза обнаружила его следы на теле девушки. После этого мужчину арестовали.

