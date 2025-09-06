В США ударом ножа в метро убили украинскую беженку. В сети появились видеозаписи с места происшествия.

Об этом сообщает телеканал WBTV.

По информации, 22 августа, в метро города Шарлотта (штат Северная Каролина), чернокожий мужчина без видимой причины несколько раз ударил ножом в горло Ирину Заруцкую, беженку из Украины. Вскоре она скончалась от потери крови, а нападающий был задержан.

Американская пресса пишет, что 34-летний бездомный и безработный Декарлос Браун зашел в вагон поезда и спровоцировал ссору с пассажирами. В ходе конфликта он достал нож и совершил нападение.

В результате погибла 23-летняя украинка скончалась на месте от множественных ножевых ранений. При этом ещё трое пассажиров получили ранения и были госпитализированы.

Браун также получил ранения, однако его жизни ничто не угрожает. В настоящее время он арестован.

По данным местной полиции, ранее он уже отбывал пятилетний срок за вооружённое ограбление. Кроме того, его неоднократно задерживали за кражи и угрозы.

Также известно, что ранее полиция привлекала его за злоупотребление экстренной линией 911. Как сообщает Charlotte Observer, в январе правоохранители приходили к нему по такому вызову.

Тогда Браун утверждал, что в его тело якобы ввели некий искусственный материал, который позволяет контролировать его поведение — включая движения и даже приёмы пищи. Он настаивал на проведении расследования.

Эти заявления могут свидетельствовать о наличии психических нарушений.

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что после завершения медицинских процедур Браун будет помещён под стражу. Ведомство поддерживает постоянный контакт с полицией, детективом, а также с матерью погибшей.

В МИД также подчеркнули, что дело находится под особым контролем.

С Ириной убийца был не знаком. Мотив преступления пока не установлен.

Ранее мы сообщали о случае в Германии, где мужчина арабского происхождения толкнул под поезд юную беженку из Украины.

А также напомним, что весной в баварском городе Мурнау были зарезаны двое украинцев. В их убийстве подозревался 57-летний россиянин.