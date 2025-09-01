В Германии погибла 16-летняя беженка из Украины. Девушку толкнул под поезд араб.

Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

По информации издания, трагедия произошла 11 августа во Фридланде, Нижняя Саксония. Лиана Кассай возвращалась домой после занятий и ждала своего поезда, когда 31-летний Мухаммад А. толкнул ее перед поездом, двигавшимся со скоростью около 100 км/ч.

Девушка в этот момент разговаривала по телефону с дедушкой, который таким образом услышал, что случилось, и немедленно сообщил ее родителям. К сожалению, когда родители со спасателями и полицией добрались до станции, Лиана уже умерла.

Злоумышленник был пойман с поличным, однако не был задержан сначала, поскольку полиция подозревала несчастный случай. Однако позже ДНК-экспертиза обнаружила его следы на теле девушки. После этого мужчину арестовали.

Напомним, несколько лет назад мигрант под кокаином толкнул женщину с ребенком под поезд в Германии. Женщине удалось спастись, но мальчик погиб на месте происшествия.

А недавно в Штатах бездомный зарезал на железнодорожной станции бежавшую от войны 23-летнюю украинскую беженку.