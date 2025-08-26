В Соединенных Штатах Америки убили 23-летнюю украинскую беженку Ирину Заруцкую, которая недавно из-за войны уехала из Украины.

Об этом сообщает портал Charlotte Observer.

Девушку с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили на железнодорожной станции East/West Boulevard в районе Саут-Энд (Шарлотта) около 22:00 в пятницу, сообщило в субботу полицейское управление Шарлотты.

Заруцкая "недавно прибыла в Соединенные Штаты в поисках безопасности от войны и надеясь на новое начало", говорится на странице GoFundMe, созданной для сбора средств для тети Заруцкой и других членов ее семьи.

Полиция еще не уточнила, произошло ли убийство в поезде, на железнодорожной платформе или где-то поблизости. Однако, как отмечается, после того, как полиция прибыла на место происшествия, они арестовали 34-летнего бездомного Декарлоса Брауна. Он был доставлен в больницу с травмами, не угрожавшими его жизни. Ему предъявлено обвинение в убийстве первой степени (наиболее тяжкий вид убийства, характеризующийся умышленными, заранее спланированными и обдуманными действиями, направленными на лишение жизни другого человека).

Декарлос Браун. Фото: Charlotte Observer

Ранее мы писали, что в Германии 16-летний украинец признался в убийстве соотечественницы и ее ребенка.

А весной в баварском городе Мурнау были зарезаны двое украинцев. В их убийстве подозревался 57-летний россиянин.