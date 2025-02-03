В Болгарии подозревают украинку в убийстве двух своих детей. Тела с ножевыми ранениями нашел отец
В Болгарии украинка подозревается в убийстве своих детей 5 и 11 лет.
Об этом сообщает издание Blitz.
Мальчика и девочку с многочисленными ножевыми ранениями нашел в их кроватях отец в селе Вакарел, где они снимали дом.
Мать после этого попыталась покончить жизнь самоубийством, но ее задержали правоохранители. Ей грозит пожизненное заключение.
Женщина заявила, что у нее проблемы с психикой. Она проходит психиатрическое обследование.
Семья приехала в село за три дня до убийства, заявил его глава.
Расследование ведет прокуратура Софийского района. К делу привлекли криминального психолога. Как пишут журналисты, у следствия есть бесспорные доказательства причастности матери к преступлению.
Ранее мы рассказывали, что под Киевом 18-летний отец убил дочь, когда мать вышла в магазин. Следствием установлено, что девочка начала плакать, и тогда отец ее ударил. Экспертиза показала, что ребенок умер из-за нанесенной травмы головы. В полиции задержанный заявил, что в смерти его дочери виноваты медработники, которые накануне выписали его жену с ребенком из медучреждения после лечения пневмонии у младенца.
Также мы писали, что под Киевом поймали отца, который зарезал дочь и хотел убить себя и сына газом после отъезда жены за границу.
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