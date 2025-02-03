В Болгарии украинка подозревается в убийстве своих детей 5 и 11 лет.

Об этом сообщает издание Blitz.

Мальчика и девочку с многочисленными ножевыми ранениями нашел в их кроватях отец в селе Вакарел, где они снимали дом.

Мать после этого попыталась покончить жизнь самоубийством, но ее задержали правоохранители. Ей грозит пожизненное заключение.

Женщина заявила, что у нее проблемы с психикой. Она проходит психиатрическое обследование.

Семья приехала в село за три дня до убийства, заявил его глава.

Расследование ведет прокуратура Софийского района. К делу привлекли криминального психолога. Как пишут журналисты, у следствия есть бесспорные доказательства причастности матери к преступлению.

Ранее мы рассказывали, что под Киевом 18-летний отец убил дочь, когда мать вышла в магазин. Следствием установлено, что девочка начала плакать, и тогда отец ее ударил. Экспертиза показала, что ребенок умер из-за нанесенной травмы головы. В полиции задержанный заявил, что в смерти его дочери виноваты медработники, которые накануне выписали его жену с ребенком из медучреждения после лечения пневмонии у младенца.

Также мы писали, что под Киевом поймали отца, который зарезал дочь и хотел убить себя и сына газом после отъезда жены за границу.

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