В Сумской области женщина убила двоих новорожденных детей.

Об этом "Стране" стало известно из источников в правоохранительных органах.

"Убийство произошло еще 8 июня, но известно про него стало только вчера. Около обеда сосед женщины на пороге своего дома обнаружил труп младенца, его туда притащила собака, тело было очень сильно повреждено. После этого мужчина вызвал полицию", - рассказывает источник "Страны".

Источник также добавил, что по прибытию на место происшествия правоохранители обнаружили тело еще одного убитого новорожденного ребенка.

"Полицейские установили, что матерью убитых детей является сорокалетняя местная жительница. 8 июня женщина у себя дома самостоятельно родила близнецов после чего бросила их в сарай и накрыла досками", - рассказывает источник.

Он также добавил, что на данный момент женщина не задержана, а госпитализирована из-за ухудшения здоровья. Открыто уголовное дело по факту убийства.

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