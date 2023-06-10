В Николаевской области военнослужащий, имеющий воинскую специальность снайпер, на почве ревности застрелил троих человек, а потом покончил с собой.

Об этом "Стране" рассказал источник в правоохранительных органах.

"Происшествие случилось вчера в посёлке Арбузинка. 24-летний военный снайпер застрелил из автомата Калашникова свою знакомую, её супруга и маму, после чего покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову", - рассказывает источник.

Собеседник "Страны" также говорит, что стрелок проходил военную службу в Киевской области, где сбежал из места дислокации с намерением совершить данное преступление.

"Перед тем как поехать в Николаевскую область, военнослужащий утром в этот же день самовольно покинул воинскую часть в Вышгородском районе Киевской области, украв автомат у своего сослуживца. Впоследствии из этого оружия он расстрелял троих человек", - сообщает источник.

Ранее в Хмельницкой пограничной академии застрелился 19-летний курсант.

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