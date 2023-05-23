"Страна" узнала подробности массового убийства в Полтавской области, где мужчина застрелил двух соседей и соседку, а затем сам взорвал себя гранатой.

Как рассказал источник "Страны" в правоохранительных органах, убийцей оказался местный житель города Лохвица Сова А.И.

"Убийца стрелял из охотничьего ружья ИЖ 17. Первой его жертвой оказался Тарасенко М.К 1955 г.р. Получив ранение, мужчина забежал в дом и закрыл двери. Убийца разбил стекло веранды, зашел в дом и еще раз выстрелил в Тарасенко, после чего потерпевший скончался на месте", - рассказывает источник.

Второй жертвой убийцы стала женщина, Панченко А.И., 1960 г.р., которая находилась в доме вместе с дочерью.

"Зайдя в дом, Сова произвел два выстрела в Панченко. В это время ее дочь сбежала из дома через окно. Панченко от полученных ранений скончалась на месте", - рассказывает источник.

Он также подтвердил информацию, что одним из погибших является Вячеслав Демчук, бывший голова Лохвицы, возглавлявший город в 2010-2015 годах.

"Выйдя из дома Панченко, Сова пошел в дом Вячеслава Демчука. Демчук, услышав выстрелы, вышел на улицу и сделал Сове замечание, после чего Сова направил охотничье ружье в сторону Демчука. Увидев это, Демчук развернулся и начал убегать. В это время Сова дважды выстрелил ему в спину. От полученных ранений Демчук скончался на месте", - рассказал источник.

Мотивы действий Совы пока устанавливаются.

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