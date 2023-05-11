В Криворожском районе двое мужчин поссорились с женщиной, избили ее, ударили ножом, а потом сожгли ее в доме.

Об этом сообщает сайт Нацполиции в Днепропетровской области.

Сообщается, что полиция уже задержала двух подозреваемых за совершение жестокого убийства – 19-летнего и 43-летнего мужчин.

Как установили следователи, у владелицы дома возник конфликт с двумя мужчинами. Они напали на 65-летнюю женщину, избили ее по голове и нанесли ножевое ранение, после чего обворовали и скрылись.

На следующий же день мужчины вернулись и подожгли комнату, чтобы скрыть следы преступления.

Ранее мы писали, что в Сумской области арестовали мужчину, который убил знакомого и сжег его тело вместе с авто. Сообщалось, что злоумышленником оказался 51-летний мужчина.

Также "Страна" рассказывала о том, как шестидесятилетний житель поселка Мангуш в Донецкой области облил горючим двух женщин, поджег их и убежал. Оперативники разыскали злоумышленника в соседнем поселке.

Женщины смогли самостоятельно потушить огонь и вызвали на помощь медиков. Пострадавшие получили ожоги различной степени, 44-летняя женщина была госпитализирована.