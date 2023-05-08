В Славуте Хмельницкой области мужчина взорвал гранату в квартире и убил своего отца. Находившийся там же 37-летний брат подрывника находится в реанимации.

Об этом сообщает полиция.

"40-летний местный житель устроил ссору с родным братом и отцом... В ходе конфликта мужчина с целью убийства родственников взял боевую гранату и выдернул кольцо с чекой, после чего бросил ее в сторону брата ", – говорится в сообщении.

Мужчина, взорваваший гранату, находится в больнице.

Ему сообщили о подозрении в незаконном приобретении и ношении боеприпасов и покушении на убийство двух человек, умышленном причинении смерти человеку. Ему грозит пожизненное.

Происхождение боеприпаса устанавливается. Ни подозреваемый, ни потерпевшие отношения к военной службе не имеют.

Напомним, вчера на киевской Троещине в квартире взорвалась граната. Предварительно установлено, что граната взорвалась из-за неосторожного обращения. Никто не пострадал.

Ранее в Киеве мужчина бросил гранату в девушку, которая не отвечала ему взаимностью. Киевлянин увидел на улице свою знакомую с товарищем и бросил в их сторону гранату. 33-летнюю потерпевшую и ее 37-летнего знакомого с ранениями отвезли в больницу.