"Страна" выяснила подробности вчерашнего задержания в Житомире работника военкомата, торговавшего оружием.

По словам источников "Страны" в правоохранительных органах, торговец оружием по фамилии Даниловский 1982 года рождения работал в Корыстышевском объединенном территориальном центре комплектации и социальной поддержки.

"Задержание проводилось в городе Коростышев во время контрольной закупки. Даниловский со своим сообщником Красуцким, за 100 тысяч гривен продали два ручных противотанковых гранатомета и почти 1,1 тысяч патронов калибра 5,45 мм", - сообщил источник.

Он также сказал, что подозреваемым уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, вчера в Житомире задержали работника военкомата, который вместе с подельником торговал боеприпасами. Они успели сбыть два гранатомета РПГ-22 и тысячу патронов для автоматического оружия. Подозреваемых задержали после продажи оружия и сообщили им о подозрении в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Ранее мы также писали, как киевские прокуроры разоблачили 60-летнего торговца оружием, который продал 16 автоматов и патроны к ним.

Кроме того, "Страна" рассказывала, что правоохранители задержали жителя Николаевской области, который торговал трофейными "Шмелями", РПГ и гранатами.