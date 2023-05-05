В Житомире задержали работника военкомата, который вместе с подельником торговал боеприпасами. Они успели сбыть два гранатомета РПГ-22 и тысячу патронов для автоматического оружия.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Подозреваемых задержали после продажи оружия и сообщили им о подозрении в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

По данным следствия, один из подозреваемых работает военным комиссаром. По месту жительства подозреваемых были проведены обыски, в результате изъято более 2600 патронов к разному оружию, 3 штык-ножа, граната, мобильные телефоны, транспортные средства на которых они передвигались во время совершения преступления и средства, полученные за реализованные боеприпасы.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как мы писали ранее, в Броварах задержали мужчину, который угрожал продавщице и ударил ее по лицу. В его рюкзаке было полно оружия.

Также мы сообщали, как киевские прокуроры разоблачили 60-летнего торговца оружием, который продал 16 автоматов и патроны к ним.