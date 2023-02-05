В Киеве разоблачили 60-летнего мужчину на сбыте 16 единиц огнестрельного оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"При процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры города Киева задержан 60-летний житель Киевской области, который наладил сбыт огнестрельного оружия и боевых припасов в Киевской области (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Во время документирования преступной деятельности правоохранители провели оперативную закупку оружия и приобрели у фигуранта 16 единиц огнестрельного оружия, модернизированных автоматов Калашникова и 120 боевых припасов. Злоумышленник сбывал огнестрельное оружие по цене 1 500 долларов США за единицу. В ходе проведенного обыска по месту жительства дельца изъято более полутысячи боевых припасов разного калибра, охотничьи карабины АКМ, другие предметы, похожие на огнестрельное оружие, направленные на экспертизу. Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины по подозрению в незаконном приобретении, перевозке, хранении и сбыте огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения. В настоящее время ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения", - говорится в сообщении.

Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к незаконному обороту огнестрельного оружия и боеприпасам. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

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