В одном из магазинов Броваров мужчина угрожал продавщице гранатой, ударил ее и скрылся.

Камера наблюдения зафиксировала инцидент - покупателю не понравилось обслуживание, и он, достав гранату, прорвался на прилавок, ударил продавщицу и двинулся на выход. Там его попыталась задержать охрана магазина, но, демонстрируя гранату, он ушел и от охраны.

В конце концов, его задержала полиция на одной из улиц города. При обыске в его рюкзаке нашли целый арсенал - 9 гранат, пистолет и два автомата.

По словам главы полиции Киевщины Андрея Небитова, правоохранители поместили 46-летнего правонарушителя в изолятор временного содержания.

По факту незаконного обращения с оружием, взрывчатыми предметами и хулиганством следователи сообщили о подозрении фигуранту по ч.1 ст. 263, ч. 4 ст. 296 УК. Ему грозит до 7 лет заключения.

Напомним, что такие случаи происходят все чаще. Так, например, в Днепропетровской области 56-летний мужчина продавал на улице гранатомет и гранаты.

В Днепре задерживали мужчину, который взорвал гранаты в квартире и стрелял в окно из автомата. Также в Днепре был случай, когда нетрезвый мужчина жонглировал гранатами, а потом расстрелял дом.

Ранее "Страна" писала, как в киевском супермаркете покупатель в камуфляже показал кассиру гранату.

Тем временем война в Украине продолжается уже 353-й день. Мы следим за новостями 11 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 352-го дня войны. Произошла 14-я по счету ракетная атака России по Украине. За сутки на Украину обрушилось около сотни ракет разных типов, из которых была сбита 61. Во многих регионах возобновились аварийные отключения. Сильнее всего пострадали Харьков, Хмельницкий и Запорожье.

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