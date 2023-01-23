В Днепре задержали мужчину, который взорвал гранаты в квартире и стрелял в окно из автомата
В Днепре мужчина подорвал в своей квартире три гранаты, а потом начал стрелять в окно из автомата. Мужчину задержали, им оказался бывший военный, который находился в розыске за кражу оружия.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
По их данным, инцидент произошел в районе ТРЦ Дафи (правый берег) около полуночи.
На место прибыли следователи и КОРД. Мужчина стал кидать гранаты, применил огнестрельное оружие и забаррикадировался в квартире.
Полиция эвакуировала людей из соседних квартир и перекрыла доступ к прилегающим территориям, чтобы никто не пострадал и начала переговоры.
Выяснилось, что мужчине 33 года, он из Калуша Ивано-Франковской области, квартиру арендовал на три дня.
"Во время переговоров мужчина назвал номер телефона жены, полицейские набрали женщину и на громкой связи дали ей возможность успокоить супруга. Однако во время разговора он признался ей в измене и ситуация обострилась", - сообщают телеграм-каналы.
В какой-то момент КОРДу удалось взломать железную дверь и попасть в квартиру. Мужчина схватил автомат и закрылся в комнате, угрожал застрелиться.
В результате переговоров он пустил к себе переговорщика и сложил оружие. Его задержали.
В результате подрыва гранаты мужчина получил ранения, к нему допустили медиков.
Напомним, на днях в Днепре другой пьяный мужчина жонглировал гранатами, а потом расстрелял дом.