В одном из киевском супермаркетов рядом с железнодорожным вокзалом произошел инцидент - мужчина в военном камуфляже демонстрировал боевую гранату, обращаясь к кассиру.

Видео происшествия публикуют местные Telegram-каналы.

Его пытались отвлечь присутствовавшие, выманив на улицу, но сделать это не удалось. В конечном итоге, ситуацию решили бойцы спецподразделения, прибывшие по вызову. Они уговорили мужчину отдать им гранату, вывели его на улицу и увезли.

Ранее мы писали, что мужчина с гранатой пришел в киевский обменник и потребовал 2 тысячи долларов.

Война в Украине продолжается уже 326-й день. Мы следим за новостями 15 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 325-го дня войны. Вчера была первая в новом году массированная ракетная атака по Украине. Самые ужасные последствия пережил Днепр. Там ракета попала в многоэтажный жилой дом. Рухнул как минимум один подъезд. Британия официально объявила о решении отправить в Украину танковый эскадрон.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о битве за Соледар и планах Запада поставить Украине танки.