Пьяный мужчина в Днепре жонглировал гранатами, а потом расстрелял частный дом.

Об этом сообщают местные СМИ.

Происшествие произошло на улице Житомирской. Мужчина начал стрелять в дом из автоматического оружия. Пули повредили строение и припаркованный автомобиль.

"Он просто шел по улице и жонглировал гранатами, был нетрезвый, очень нетрезвый, что-то бормотал. После чего в какой-то момент он начал стрелять. Потом съехалось очень большое количество полицейских. Его задержали", - рассказывают очевидцы.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины - хулиганство с применением оружия. Санкция - от 3 до 7 лет лишения свободы.

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