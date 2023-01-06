В Киеве задержали местного жителя, который поссорился с соседом, ударил ногой его собаку, а позже выстрелил ему в голову из пистолета с глушителем.

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"При процессуальном руководстве Днепровской окружной прокуратуры города житель столицы уведомлен о подозрении по факту покушения на умышленное убийство. В ходе досудебного расследования установлено, что между жителями жилого дома возник словесный конфликт - подозреваемый ударил ногой собаку потерпевшего. Спустя некоторое время конфликт между соседями продолжился. Злоумышленник выманил пострадавшего на лестничную площадку, предварительно скрывшись за дверью. Когда потерпевший повернулся к нему спиной, подозреваемый неожиданно выстрелил ему в голову из пистолета с глушителем. После этого нападавший скрылся с места совершения преступления, однако вскоре был задержан правоохранителями. У пострадавшего медики диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и многоосколочный перелом затылочной кости. Во время проведения обыска по месту жительства у нападавшего изъяли вероятные орудия преступления - предмет, похожий на пистолет с явными признаками переработки, самодельный глушитель, гильзы и патроны, а также зип-пакет с порошкообразным веществом белого цвета, похожий на наркотики", - говорится в сообщении.

В настоящее время мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч.1 ст. 115 УК Украины.Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

По изъятым вещественным доказательствам назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет решен вопрос инкриминирования злоумышленнику также ст. 263 и 309 УК Украины – незаконное хранение оружия, боеприпасов, а также наркотических веществ с целью сбыта.

За совершенное мужчине грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

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