В Киеве мужчина поссорился с незнакомцем на улице и выстрелил в него из травматического оружия, но попал в случайную прохожую.

Об этом информирует в Telegram пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении жителю столицы по факту совершения хулиганских действий с применением устройства, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 УК Украины). Согласно материалам следствия, подозреваемый, находясь возле елочного базара в Подольском районе столицы, вступил в конфликт с незнакомым ему мужчиной. Во время стычки подозреваемый достал травматический пистолет, направил его в сторону оппонента и выстрелил в землю. Мужчина, в которого стреляли, пытался скрыться. Тогда подозреваемый произвел в его сторону еще один выстрел, однако попал в случайную прохожую, нанеся ей телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Злоумышленник был задержан на месте происшествия. Во время осмотра стражи порядка изъяли у него пистолет и разрешение на пользование им. Также у задержанного обнаружили редакционное удостоверение столичного интернет-издания. Однако установлено, что подозреваемый никакого отношения к редакции этого издания не имеет, а удостоверение имеет признаки подлога.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде домашнего ареста. В прокуратуре добавили, что обжалуют решение суда.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

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