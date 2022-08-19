В российском Ростове-на-Дону военный застрелил таксиста из-за спора об Украине.

Об этом сообщают российские издания.

По данным прессы, 33-летний капитан ракетных войск из Московской области Алексей К. во время поездки поспорил с 51-летним таксистом, уроженцем Азербайджана Романом Г.

Как предварительно установила полиция, капитан начал доказывать мужчине свою политическую позицию по поводу действий ВС РФ в Украине. Таксист, как утверждает военный, высказал "проукраинскую позицию".

После словесной перепалки офицер выхватил пистолет Макарова и четыре раза выстрелил в своего оппонента. В результате мужчина скончался на месте.

На убийцу завели уголовное дело. Военному грозит до 15 лет лишения свободы.

Похожая история недавно произошла в Москве. Там мужчина во время застолья зарезал ножом своего собутыльника из-за его проукраинских взглядов. Гости не стали оказывать помощь пострадавшему и не вызвали полицию, а вместо этого просто покинули место преступления. Труп нашла супруга погибшего через пять дней.

Также мы сообщали, что весной в Сибири мужчина убил свою сестру за отказ участвовать в акции "Бессмертный полк".