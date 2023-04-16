В субботу вечером, 15 апреля, на Троещине в Киеве произошел сильный взрыв. Оказалось, что 34-летний киевлянин бросил гранату в девушку, которая не отвечала ему взаимностью.

Об этом сообщает полиция Киева на своей странице в Facebook.

Вчера вечером в полицию поступило сообщение о том, что на улице Милославской произошел взрыв, в результате которого травмированы два человека.

Киевлянин увидел на улице свою знакомую с товарищем и бросил в их сторону гранату. 33-летнюю потерпевшую и ее 37-летнего знакомого с ранениями отвезли в больницу.

Виновного вычислили и задержали в его квартире. По статье "покушение на умышленное убийство двух или более человек" ему грозит от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

Ранее мы писали, что в Киеве рядом с детской площадкой 29-летний парень погиб от взрыва гранаты. Инцидент произошел на Апрельском переулке, граната взорвалась у него в руках. Полиция открыла производство по ст. "Умышленное убийство" с пометкой "самоубийство", то есть, вероятно, это и есть основная версия следствия.

Также мы сообщали, что в Днепре мужчина подорвал в своей квартире три гранаты, а потом начал стрелять в окно из автомата. Мужчину задержали, им оказался бывший военный, который находился в розыске за кражу оружия.