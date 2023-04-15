В Херсонской области 18-летний гражданский нашел гранатомет, случайно выстрелил из него и получил осколочные ранения, потеряв два пальца на руке.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Херсонской областной военной администрации.

Инцидент произошел в селе Петропавловка.

"18-летний парень нашел ручной гранатомет и принес его домой. Он решил поближе рассмотреть находку и случайно выстрелил из оружия", - говорится в сообщении.

В результате инцидента молодой человек получил осколочные ранения кистей и потерял два пальца. Пострадавшего госпитализировали и предоставляют ему необходимую помощь.

В ОВА предупредили, что о находке оружия, взрывчатки или боеприпасов необходимо сообщить военным, правоохранителям или спасателям. Трогать найденное вооружение запрещено.

Ранее мы писали, что в Киеве 29-летний парень погиб от взрыва гранаты рядом с детской площадкой.

Также "Страна" рассказывала, что в Днепре мужчина подорвал в своей квартире три гранаты, а потом начал стрелять в окно из автомата. Мужчину задержали, им оказался бывший военный, который находился в розыске за кражу оружия.