В Киеве сегодня утром рядом с детской площадкой 29-летний парень погиб от взрыва гранаты. Инцидент произошел на Апрельском переулке, граната взорвалась у него в руках.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"По указанному адресу немедленно прибыли эксперты-взрывотехники, следственно-оперативная группа и врачи. Предварительно полицейские установили, что в руках 29-летнего мужчины сдетонировала граната, в результате чего он погиб на месте. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.

Полиция открыла производство по ст. "Умышленное убийство" с пометкой "самоубийство", то есть, вероятно, это и есть основная версия следствия.

Судя по фото, инцидент произошел рядом с детской площадкой. Кроме погибшего никто не пострадал.

Ранее мы писали, что в Днепре мужчина подорвал в своей квартире три гранаты, а потом начал стрелять в окно из автомата. Мужчину задержали, им оказался бывший военный, который находился в розыске за кражу оружия.

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