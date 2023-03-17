В центре Черновцов мужчина угрожает взорвать гранату в помещении апелляционного суда на улице Эминеску.

Об этом сообщает сообщает "Чернівецький промінь".

Предварительно сообщается, что в суде мужчину приговорили к 5 годам тюрьмы, после чего его отец пришел в суд с гранатой и угрожает взорвать себя.

Рядом находится школа, детей эвакуировали в подвал. Никого не выпускают из-за угрозы взрыва.

Ранее мы писали о том, как полицейские обнаружили гранату у пассажира киевского метро, теперь мужчине грозит тюрьма.

Также мы писали, как в Днепре задержали мужчину, который взорвал гранаты в квартире и стрелял в окно из автомата.

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