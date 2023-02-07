В Черновицкой области пограничники остановили два микроавтобуса, направлявшихся в сторону Румынии. Среди пассажиров были 13 мужчин в возрасте от 22 до 52 лет.

Об этом сообщается в телеграм-канале службы.

ГПС выяснила, что мужчины планировали пешком пересечь границу на одном из горных участков Карпат.

Чтобы привлечь потенциальных нарушителей к ответственности, их доставили в пограничное подразделение.

Ранее мы сообщали, как на границе с Венгрией трое мужчин пытались незаконно пересечь границу вне пунктов пропуска. Все они оказались военнообязанными, однако один до последнего пытался притворяться женщиной.

Тем временем война в Украине продолжается уже 349-й день. Мы следим за новостями 7 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 348-го дня войны. Бои продолжались в районе Бахмута. В ВСУ заявили, что оборонять его нужно, чтобы наносить россиянам ущерб в живой силе. В ГУР Минобороны сообщили, что россияне могут пойти в наступление в Донецкой и Луганской областях, а также, возможно, в Запорожье. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что опасается, что мир скатывается к более широкомасштабной войне, чем сейчас в Украине.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, где может определиться дальнейший ход войны в Украине.