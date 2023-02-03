Центральная военно-врачебная комиссия Вооруженных сил Украины занималась предоставлением справок уклонистам за взятки. В системной коррупции уличен замначальника ЦВВК.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Чиновник за разные суммы предлагал мужчинам уклониться от срочной службы в условиях военного времени.

В частности, СБУ задокументировала вымогательство им 5 тысяч долларов взятки с призывника.

В случае уплаты указанной суммы чиновник обещал поспособствовать в признании его непригодным к службе по состоянию здоровья с последующим снятием с воинского учета.

Сначала СБУ задокументировала передачу первого транша взятки в 2,5 тысячи долларов, а затем поймала чиновника "на горячем" во время передачи в его кабинете второй половины взятки.

В ходе обысков у него обнаружили наличности на сумму в 5 миллионов гривен разной валютой.

Ему грозит до 10 лет с конфискацией имущества, решается вопрос меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее "Страна" писала, как киевлянин незаконно отправлял за границу уклонистов под видом волонтеров, ему сообщили о подозрении.

Также в Житомирской области раскрыли схему переправки уклонистов за границу, когда за деньги оформляли фиктивный брак и отцовство.