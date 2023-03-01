В Киеве в метро полицейские изъяли у пассажира боеприпасы, теперь ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Об этом сообщает киевская полиция.

"На станции метро "Теремки" полицейские остановили гражданина, который подозрительно себя вел. Во время поверхностной проверки у него обнаружили гранату РГД-5 и пыл УЗРГМ-2. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая задокументировала происшествие и изъяла боеприпасы", - говорится в сообщении.

Также мужчина признался, что по месту жительства хранит и другие опасные предметы.

По указанному мужчиной адресу, сотрудники полиции изъяли 915 патронов калибра 5.45 мм, которые были направлены на экспертизу.

Правонарушителем оказался 25-летний житель Киевщины, ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины - хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения, а судом избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, ранее на станции киевского метро "Минская" полицейские изъяли у пассажира гранату Ф-1.

Также сообщалось, что в киевском супермаркете покупатель в камуфляже показал кассиру гранату.