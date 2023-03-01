Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в госизмене бывшему главе полиции Винницкой области Антону Шевцову, который в 2016 году уехал в РФ.

Об этом сообщает СБУ в Telegram-канале.

В 2021 году Верховный суд восстановил его в должности начальника Винницкой областной полиции, однако он сразу заявил, что не собирается возвращаться в Украину.

По данным СБУ, он подготовил для ФСБ план терактов и различной диверсионной работы по всей Украине.

В частности, Шевцова обвиняют в намерении создать медиапроект по псевдопоиску "украинских военнопленных" для дальнейшей вербовки родственников украинских военных и дискредитации украинских властей.

Еще одним "проектом" Шевцова было создание "Первого украинского добровольческого корпуса" из пленных украинских военнослужащих.

Скрины документов с описаниям этих проектов публикует СБУ, заявляя, что они перехвачены.

"Страна" уже рассказывала, что Шевцов был близок к окружению экс-президента Порошенко.

Ранее мы писали, что СБУ арестовала активы российского бизнесмена Сердюка, финансирующего испытание вражеских ракет.