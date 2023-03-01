Общий объем теневого игорного рынка в Украине составляет 180 млрд гривен. Об этом заявил на заседании специальной комиссии Верховной Рады Артем Шило, руководитель управления СБУ по противодействию финансирования терроризма.

По данным СБУ, 50% игорного бизнеса за год удалось вывести из тени. Но, на данный момент, по оценкам Шило, бюджет все равно недополучает 12 миллиардов гривен в год налоговых поступлений.

"Поэтому в ближайшее время будет активизация борьбы с черными игровыми схемами. К тому же, большая часть теневых игровых компаний так или иначе завязана на РФ", - заявил Шило.

Напомним, в декабре 2021 года игорный бизнес принес в госбюджет Украины только 18% от запланированного дохода, а именно 1,34 млрд грн.

Как писала "Страна", в 2020 году Верховная Рада Украины приняла закон о легализации игорного бизнеса, в котором прописаны требования к игорным заведениям и цены на лицензии. Мы также подробно разбиралась, почему игорный бизнес продолжил после этого работать "вчерную".

Также "Страна" сообщала, что Верховная Рада в июле 2021 года проголосовала за уменьшение налогов почти в два раза для бизнеса азартных игр.