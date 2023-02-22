Житель Винницы подозревается в вербовке наемников в ЧВК "Вагнер". По заданию спецслужб РФ мужчина в ноябре-декабре 2022 года подыскивал и вербовал в состав ЧВК жителей Винницы для участия в боевых действиях против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

За вступление в ЧВК и участие в войне агент РФ предлагал 2-4 тысячи долларов в месяц. Среди тех, кто согласился, был бывший заключенный, который вместе с подозреваемым ранее отбывал срок в местах лишения свободы.

По данным следствия, агентом РФ оказался местный рецидивист, который 15 лет провел за решеткой за разбой и групповое изнасилование. Именно из-за широкого круга связей в криминальной среде, в том числе на территории страны-агрессора, на него вышел представитель группировки "Вагнера".



Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили мобильные телефоны и компьютерную технику.



СБУ сообщила задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее в Украине приговорили к 14,5 годам тюрьмы работника спецслужбы, который "сливал" ФСБ данные о своих коллегах.

Напомним, что СБУ заявила о задержании корректировщика обстрелов Харькова. СМИ пишут, что это известный спортсмен.