Мэр Мелитополя Иван Федоров заявляет о переброске значительных сил ЧВК "Вагнер" на запорожское направление.

По его информации, через Мелитополь проследовало 43 автобуса с "вагнеровцами". Их сопровождали внедорожники с "вагнеровской" символикой. Федоров разместил у себя в телеграмм-канале видео с этими автобусами.

Напомним, в США оценивают потери ЧВК "Вагнер" на войне в Украине в 30 тысяч человек.

Ранее пленные "вагнеровцы" рассказали про массовые расстрелы нежелающих воевать наемников.

Тем временем война в Украине продолжается уже 360-й день. Мы следим за новостями 18 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 359-го дня войны. Власти призывают жителей Бахмута срочно покинуть свои дома, одновременно заверяя, что город будет удержан. Минобороны Британии озвучило новые цифры российских потерь в Украине - они в два-три раза меньше, чем оценка украинского Генштаба. А замгоссекретаря США Виктория Нуланд поддержала украинские удары по Крыму.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, как "ДНР" интегрируют в Россию.