В захваченную россиянами Кирилловку в Запорожской области заехали белорусские военные.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

"Вчера в Кирилловку заехали белорусские военные... Они могут являться сотрудниками частной военной компании. Мы ведь не знаем, как они будут прикрывать участие в войне против Украины.

Может, они будут говорить, что это точно не регулярные войска Беларуси, но по факту это белорусы. По факту у них есть шевроны какой-нибудь витебской части или бригады. Это то, что видят наши жители", – сказал Федоров.

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Война в Украине продолжается уже 337-й день. Мы следим за новостями 26 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 336-го дня войны. В ВСУ подтвердили, что украинская армия отступила из Соледара. При этом из Бахмута ВСУ выходить не собираются, пока там можно обороняться, сообщили в Генштабе. Германия официально объявила, что передаст Украине танки "Леопард", и дала разрешение и на их отправку Киеву из других стран Европы. Байден заявил, что США передадут Украине 31 "Абрамс".

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