В минобороны России ответили на претензии куратора "Вагнера" Евгения Пригожина о том, что военные перекрыли ЧВК поставки боеприпасов.

Не упоминая самого Пригожина, ведомство прокомментировало "появившиеся на отдельных информационных ресурсах экзальтированные заявления".

Блокирование снабжения "Вагнера" в минобороны опровергли. И заявили, что продвижение вперед под Бахмутом было бы невозможно без огневой поддержки артиллерии.

МО сообщило, что с 18 по 20 февраля "Вагнеру" было поставлено 1660 реактивных снарядов к системам залпового огня и 10171 боеприпас для крупнокалиберной ствольной артиллерии и минометов, а также 980 снарядов для танков. Заявляется, что в конце февраля начнутся отгрузки по заявкам на март.

"Попытки внести раскол в тесный механизм взаимодействия и поддержки между подразделениями российской группировки, - контрпродуктивны и играют только на пользу врагу", - заявили в военном ведомстве РФ.

"Страна" детально разбирала снарядный конфликт российского генералитета с Пригожиным.

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