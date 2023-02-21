В ЧВК "Вагнер" существует особый отдел, задача которого - следить за поддержанием порядка внутри ЧВК и наказывать его нарушителей. Особый отдел также ответственен за обеспечение безопасности и секретности организации.

Об этом на основании внутренних документов ЧВК 2018 года рассказали в своем расследовании журналисты центра "Досье".

Журналисты установили, что начальник особого отдела - Руслан Михайлов (до смены данных 10 лет назад по документам числился как Руслан Аллохвердиевич Ахмедов) из города Луги Ленинградской области, бывший оперуполномоченный управления собственной безопасности в полиции Петербурга и Ленобласти.

В ЧВК существует строгий запрет на пользование мобильными телефонами, выкладывание информации в соцсетях, а также пьянство и употребление наркотиков.

Но на деле все эти нарушения происходят постоянно. "Вагнеровцы" пьют, после чего стреляют в сослуживцев, а также употребляют наркотики. Об этом свидетельствуют документы особого отдела от 2018 года, оказавшиеся в распоряжении журналистов.

При этом за серьезные проступки, такие как убийство сослуживца, в ЧВК можно отделаться просто штрафом. Так была, в частности, решена ситуация, когда один из бойцов взорвал в помещении гранату.

"ЧВК находится вне пределов правового поля РФ. Поэтому то, что за пределами "Вагнера" — тяжкое преступление, внутри компании становится лишь поводом для "служебной проверки" особого отдела, по результатам которой могут только пожурить или оштрафовать", - говорится в расследовании.

Ранее The New York Times взяла интервью у пленных "вагнеровцев" в следственном изоляторе недалеко от Львова. Они рассказали, как служили в ЧВК "Вагнер" и участвовали в атаках "живой волной".

Между тем в сети появились новые видео вербовки Евгением Пригожиным заключенных в "Вагнер".