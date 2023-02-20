Появились новые видео вербовки заключенных в колониях РФ лично куратором ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

В колонии Пригожин заявил, что "Вагнер" - "военизированная ОПГ с танками и самолётами" и до сих пор находится в России вне закона. По его словам, у ЧВК свой кодекс, который "отличается от законов РФ".

Он также перечислил критерии к "кандидатам": "Желательно, отсидевший 15 и более, желательно, впереди 15 и более, желательно, не один раз за убийство, тяжкие телесные, разбой, грабеж". Кроме того, как он сказал, желательно, чтобы кандидат "отп@здил администрацию или ментов".

По заявлению Пригожина, ЧВК нужны "криминальные таланты".

"Я сам отсидел десятку прежде, чем стать героем России. Имею небольшое количество талантов, они мне помогают по жизни. Уверен, у вас их больше", - сказал он.

При этом он добавил, что в ЧВК "не берут опущенных".

"Понятно, что среди опущенных есть, кто хочет на войну. За ними приедет специально обученный полковник, который создает сейчас отдельную краснознаменную петушиную дивизию", - произнес Пригожин.

Пригожин назвал "три греха", за которые расстреливают в ЧВК: дезертирство, употребление алкоголя и наркотиков, а также мародерство.

О ходе войны Пригожин выразился так: "Решили, что укропы напугаются, а укропы такие же, как мы с вами. У них такие же железные яйца".

Когда именно сделано видео, неизвестно.

В начале февраля Пригожин утверждал, что он больше не ведёт вербовку заключённых в ЧВК "Вагнер".

Между тем в России глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что хочет создать свою частную военную компанию после ухода с госслужбы. На эту идею его натолкнули действия ЧВК "Вагнер".