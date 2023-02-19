Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что хочет создать свою частную военную компанию после ухода с госслужбы. На эту идею его натолкнули действия ЧВК "Вагнер" в Украине, которые Кадыров считает "успешными". А куратора ЧВК Евгения Пригожина Кадыров назвал "дорогим братом".

Об этом глава Чечни написал в своем Telegram-канале.

"Не перестаю радоваться успехам ЧВК "Вагнер" в зоне "СВО". Казалось бы, частная военная компания, а достичь сумела очень внушительных результатов. И это при том, что штурмовые бригады ЧВК всегда берут на себя чрезвычайно тяжелую часть работы... Поэтому я всерьез планирую при завершении работы на госслужбе составить конкуренцию нашему дорогому брату Евгению Пригожину и создать частную военную компанию", - говорится в сообщении Кадырова.

Отметим, что глава Чечни Рамзан Кадыров и куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ранее неоднократно синхронно критиковали командование российской армии.

Ранее мы писали, что Рамзан Кадыров заявил о желании "денацифицировать" и "демилитаризировать" Польшу после окончания войны в Украине.