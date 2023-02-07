Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что хочет "денацифицировать и демилитаризировать" Польшу.

Такое заявление он сделал, комментируя просьбы польского руководства к США предоставить стране оружие, о чем написал в своем Telegram-канале.

"В рамках поддержки Украины Варшава умудрилась истощить собственные военные ресурсы, и теперь она в замешательстве: а что, если после успешного окончания "СВО" Россия начнёт денацифицировать и демилитаризировать следующую страну? Ведь после Украины на карте Польша! Не скрою, такое намерение лично у меня есть, и я не раз заявлял, что борьба с сатанизмом должна продолжаться по всей Европе и в первую очередь на территории Польши", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что недавно глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил Украину и Европу в том, что они не помогли чеченцам воевать за независимость в девяностые годы.

Также "Страна" рассказывала, что в ноябре прошлого года глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о продолжении мобилизации в республике, хотя в остальной России было объявлено о ее завершении.