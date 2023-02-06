Глава Чечни Рамзан Кадыров вероятно провел недельный отпуск на Мальдивах, хотя в своем телеграм-канале делал вид, что он в Грозном, пишут российские журналисты.

Издание "Можем объяснить" заявляет, что самолет главы Чечни 1 февраля улетел из Грозного в Москву, а затем отправился на Мальдивы. 5 февраля борт был снова замечен возле Махачкалы.

При этом 2 февраля в своем телеграм-канале Кадыров делал публикацию якобы из Грозного и в этот же день назначил министром имущественных и земельных отношений региона своего близкого родственника Хамзата Кадырова.

Журналисты пишут, что в январе-феврале Кадыров провел вне Чечни по меньшей мере две недели. В начале года его самолет находился в Дубае.

Ранее на государственные посты были назначены его племянник Ибрагим Закриев (главой объединенных министерств имущественных и земельных отношений и сельского хозяйства), 16-летний сын Ахмед (возглавил все детские и молодежные организации республики) и дочь Айшат (министром культуры).

Напомним, ранее Кадыров заявил, что хотя и имеет право баллотироваться на выборах президента России, но делать этого никогда не будет.

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