В РФ новым руководителем Сухопутных войск назначили раскритикованного Кадыровым генерал-полковника Лапина
Генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил РФ.
Об этом сообщают российские "Известия" со ссылкой на источник.
Василий Тонкошкуров, который руководил Сухопутными войсками с 2018 года, перешел в Минпромторг.
Сообщалось, что Лапина в ноябре сняли с командования Центральным военным округом.
Это произошло на фоне критики Лапина со стороны Кадырова и Пригожина после поражений РФ в Харьковской области и в Лимане.
Согласно доступным в сети реестрам, Лапин официально остается в должности командующего Центральным военным округом РФ.
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