Генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил РФ.

Об этом сообщают российские "Известия" со ссылкой на источник.

Василий Тонкошкуров, который руководил Сухопутными войсками с 2018 года, перешел в Минпромторг.

Сообщалось, что Лапина в ноябре сняли с командования Центральным военным округом.

Это произошло на фоне критики Лапина со стороны Кадырова и Пригожина после поражений РФ в Харьковской области и в Лимане.

Согласно доступным в сети реестрам, Лапин официально остается в должности командующего Центральным военным округом РФ.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 321-й день. "Страна" следит за новостями 10 января в своем онлайне.

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