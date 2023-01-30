Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил Украину и Европу в том, что они не помогли чеченцам воевать за независимость в девяностые годы.

Об этом глава Чечни заявил в обращении, комментируя заявление премьера Польши Тадеуша Моравецкого о поддержке Ичкерии (провозглашённое в 90-х годах чеченцами-сторонниками независимости от России государство, де-факто прекратившее своё существование в ходе Второй Чеченской войны в начале нулевых).

"Где вы были, когда мы воевали за Ичкерию? Когда мы отстаивали независимости? Почему европейские государства, в том числе Украина, не поддержали нас? И теперь вы решили поддержать несуществующее государство", - заявил он.

Теперь, по словам Кадырова, Чечня как отдельное государство не может существовать, потому что оно не сможет прокормить свое население.

"Мы определили свою судьбу, и мы хотим быть в составе Российской Федерации", - сказал Кадыров.

Отметим, что Рамзан Кадыров и его отец муфтий Чечни Ахмат Кадыров в ходе Первой Чеченской войны выступили против России, но в начале Второй Чеченской войны перешли на её сторону.

Ахмат Кадыров стал первым главой восстановленной в составе России чеченской республики, а после его убийства главой Чечни стал Рамзан Кадыров.

Ранее Рамзан Кадыров признался, что невозможно управлять Россией после Путина, а также призвал мусульман, не желающих жить под знаменем ЛГБТ, ехать воевать в Украину.