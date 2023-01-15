Российский боец смешанных единоборств (ММА) Георгий Гаглоев найден мертвым в поезде, который следовал из Москвы во Владикавказ.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в спортивных кругах.

По данным агентства, смерть могла быть насильственной.

"Гаглоев найден мертвым. В Ростов за телом уже поехали родственники", - сказал источник ТАСС. По его словам, тело было найдено во время остановки в Ростове-на-Дону.

Как сообщает российский Telegram-канал "Baza", Георгий Гаглоев был задушен подушкой в вагоне.

По словам источников медиапроекта, его убийство может быть связано с исчезновением его тети и известной на Северном Кавказе гадалки Риммы Гаглоевой.

Римма Гаглоева пропала в феврале 2022 году по пути из аэропорта Грозного в Ингушетию. Ее родственники считают, что ее убили. Гаглоев обращался к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой о помощи в ее поисках.

Георгию Гаглоеву было 25 лет. За свою карьеру он провел три боя в MMA, закончившиеся для него поражениями.

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