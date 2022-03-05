Украинского бойца ММА, чемпиона мира и Европы по боевому самбо Максима Рындовского, который тренировался в бойцовском клубе "Ахмат". Этот клуб принадлежит Рамзану Кадырову, чьи отряды сейчас участвуют в войне против Украины. Рындовского обвинили в связях с сепаратистами и чеченским спортклубом "Ахмат" и жестоко избили.

Соответствующее видео появилось в сети в субботу, 5 марта. Утверждается, что снято оно в Киеве.

На кадрах видно, что на голове у Рындовского футболка, которая закреплена скотчем, он сильно избит, под ногами мужчины лужа крови. Голос за кадром обвиняет бойца в сепаратизме.

На кадрах видно, что избивающие ставят Рындовскому в претензию факт, мол, он "бухал и обнимался с теми, кто воюет против Украины" и кричал "Ахмат сила!" Сам Рындовский в ответ на это лишь произносит "я такого не говорил".

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