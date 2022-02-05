В Польше группа подростков в автобусе избила водителя-украинца. Мужчину пришлось госпитализировать с серьезными травмами, передает Kurier.

Инцидент произошел вечером среду, 2 февраля, в городе Щецин. В городском автобусе №85 пять подростков начали нарушать общественный порядок, курить и распивать спиртное в салоне. А после того, как 53-летний украинец-водитель сделал им замечание, толпа подростков начала избивать его.

Местные журналисты утверждают, что медики диагностировали у него перелом носа и ребер, а также черепно-мозговые травмы.

Кроме того, пресс-секретарь местной "скорой помощи" Паулина Хейгель рассказала, что у пациента также были травмы головы, лица и спины.

Из-за полученных травм выйти на работу пострадавший украинец сможет еще не скоро. Виновников инцидента до сих пор не задержали. Ведется расследование, а полиция опрашивает свидетелей избиения.

"Страна" писала, что Польше участились атаки на украинских заробитчан. В стране, где трудится почти два миллиона наших земляков, их все чаще избивают из-за национальности и языка. Причем с каждым разом нападающих больше, а истязают все более жестоко.

В первый день января в городке Седльце под Варшавой нашли мертвым 47-летнего украинца. А еще перед Новым годом во Вроцлаве произошла драка между местными и участником "Айдара".