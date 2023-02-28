Арестованы активы российского бизнесмена Николая Сердюка. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины арестовала активы российского бизнесмена Николая Сердюка, причастного к финансированию вооруженной агрессии против Украины.

Об этом сообщает СБУ в своем Telegram-канале.

"Решение суда касается шести компаний по производству и исследованию буровой техники, а также изготовлению аграрной продукции в Киевской и Сумской областях. Общая стоимость арестованных активов составляет 60 млн. грн", - говорится в сообщении. 

По данным СБУ, Сердюк является владельцем "московского опытного завода буровой техники" и "Гидроинжстроя" и входит в ближайшее окружение руководителей финансово-промышленных групп кремля. По его указаниям, подконтрольные украинские предприятия производили высокотехнологичную продукцию для бурения нефтегазовых скважин и продавали ее за границу.

В СБУ сообщают, что значительную часть полученных доходов российский бизнесмен направлял на финансирование научно-испытательных полигонов России. В частности, на учебные центры России, где россияне испытывали свою боевую авиацию и ракетное вооружение.

Чтобы скрыть свой бизнес в Украине после полномасштабного вторжения, Сердюк пытался переписать собственные предприятия на девять представителей подконтрольных коммерческих структур.

"Также он создал две новые фирмы в Сумской области и в одной из стран ЕС для нелегального вывода собственных доходов из Украины. Во время обысков в офисах, производственно-складских помещениях и помещениях фигурантов в Киеве и Сумах правоохранители обнаружили бухгалтерскую отчетность, черновые записи, мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами незаконной деятельности", - отмечают в СБУ.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч.2 ст.110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти), планируется сообщение о подозрении Сердюку и руководителям подконтрольным ему украинских коммерческих структур.

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Напомним, ранее в Черниговской области было арестовано текстильное предприятие российского бизнесмена на 1 млрд грн.

Также в Украине арестовали активы российского олигарха Олега Дерипаски.

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