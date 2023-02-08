СБУ сообщила о подозрении экс-главе Службы безопасности Украины времен президентства Виктора Януковича Александру Якименко.

Об этом сообщает спецслужба на своем сайте.

Якименко с 2014 года скрывается на территории РФ за госизмену, сообщили в СБУ. В начале вторжения он предложил свою помощь противнику и был назначен руководителем созданной Россией "госслужбы безопасности в Херсонской области.

"На этой "должности" он исполнял задания Москвы по распространению кремлевского режима и придушения движения сопротивления в регионе", - говорится в сообщении.

После освобождения Херсона он сбежал на левый берег Днепра, сообщают в СБУ.

Ему, вместе с восьми сообщниками, сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность, госизмене, нарушении законов и обычаев войны.

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