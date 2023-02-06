Служба безопасности Украины сообщила о подозрении руководителю российской железной дороги. Ему инкриминируют содействие полномасштабному вторжению России в Украину. В частности, по данным СБУ, он организовал переброску российских военных и бронетехники до госграницы нашего государства.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По материалам следствия, руководитель ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров организовал доставку железнодорожным транспортом вражеской бронетехники и личного состава в направлении госграницы Украины и на временно оккупированные территории. С этой целью он привлек 185 российских компаний, которые предоставляли собственные вагоны, цистерны и платформы для обеспечения логистических потребностей российских войск.

В отношении указанных компаний наложены экономические санкции СНБО Украины.

Генеральному директору ОАО "Российские железные дороги" Белозерову заочно объявили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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Тем временем война в Украине продолжается уже 348-й день. Мы следим за новостями 6 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 347-го дня войны. Россия атакует на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. Российские войска бросили все силы на окружение Бахмута. А также развернули мощные наступательные действия на Лиманском направлении, но успеха не добились. В районе Угледара Россия своими атаками пытаться заставить Украину отвести войска из Бахмута и других горячих зон.

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